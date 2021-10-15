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Біозахист і оборона: РНБО прийняв ряд стратегій для України

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Олексій Данілов Новина оновлена 15 жовтня 2021, 21:14
Олексій Данілов

Засідання відбулося 15 жовтня.

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в п’ятницю ухвалила ряд стратегій з питань захисту в різних сферах для України.

Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Одним з документів стала стратегія біологічної безпеки та біозахисту. Вона стосується не тільки коронавірусу, а й інших захворювань і покликана "унормувати питання в цій сфері".

Також, вперше за історію незалежності країни розробили і затвердили детальний план оборони України — він таємний і його нюанси не розголошуються. Його випустили після двох років розробки і він регламентує хто і з ким повинен співпрацювати в разі небезпеки для країни, не тільки серед військових, але і стосовно центральних органів виконавчої та місцевої влади. Він, серед іншого, стосується окупованих частин Донецької і Луганської області та Криму, оскільки вони є частиною України — зазначив Данілов.

Ще одним питанням стала стратегія інформаційної безпеки, зокрема пов’язана з агресією РФ і впливом Росії на інформаційне поле України.

Раніше "Телеграф" писав, що на передостанньому засіданні РНБО ухвалила новий список підсанкційних осіб через вибори в Держдуму РФ.

Теги:
#РНБО #Стратегія #Олексій Данилов #Біобезпеку
Олексій Данілов
Україна
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