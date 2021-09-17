Система контролю за олігархами і нові санкції за Крим: підсумки засідання РНБО 17 вересня

Крім питань санкції і олігархів піднімали теми бюджету на оборону, навчань і різних указів президента.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України повідомили про те, що за участь у виборчому процесі в Держдуму РФ в окупованому Криму і ОРДЛО іноземцям загрожують санкції від України, не дивлячись на дипломатичний імунітет. Також повідомили про те, що є початковий список тих, хто під них потрапить в загальному — агітатори, кандидати, члени комісій та спостерігачі.

Про це стало відомо з брифінгу після засідання РНБО.

Олігархам в Україні стане жити складніше — їх таємні, службові та відкриті документи будуть моніториться спеціальною системою. Вона запущена з серпня і офіційно почне роботу з моменту прийняття закону в другому читанні. Повідомляється, що вона буде системою третього класу за складністю і трирівневою.

Відзначимо, що крім цих питань обговорювалися навчання "Об’єднані зусилля-2021" — до них допустили іноземних партнерів.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що відповідні навчання пройдуть з 22 вересня і триватимуть тиждень. У них візьмуть участь 15 держав.