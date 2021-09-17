Укр

Система контроля за олигархами и новые санкции за Крым: итоги заседания СНБО 17 сентября

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Под санкции попадут все участники выборов на оккупированных территориях Новость обновлена 17 сентября 2021, 19:21
Под санкции попадут все участники выборов на оккупированных территориях

Кроме вопросов санкции и олигархов поднимали темы бюджета на оборону, учений и различных указов президента.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщили о том, что за участие в избирательном процессе в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО иностранцам грозят санкции от Украины, несмотря на дипломатический иммунитет. Также сообщили про то, что есть первоначальный список тех, кто под них попадет в общем — агитаторы, кандидаты, члены комиссий и наблюдатели.

Об этом стало известно из брифинга после заседания СНБО.

Олигархам в Украине станет жить сложнее — их тайные, служебные и открытые документы будут мониториться специальной системой. Она запущена с августа и официально начнет работу с момента принятия закона во втором чтении. Сообщается, что она будет системой третьего класса по сложности и трехуровневой.

Отметим, что кроме этих вопросов обсуждались учения "Объединенные усилия-2021" — к ним допустили иностранных партнеров.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что соответствующие учения пройдут с 22 сентября и будут длиться неделю. В них примут участие 15 государств.

Теги:
#Санкции #СНБО #Госдума РФ #Олигархи #Система мониторинга
Под санкции попадут все участники выборов на оккупированных территориях
Украина
Система контроля за олигархами и новые санкции за Крым: итоги заседания СНБО 17 сентября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Под санкции попадут все участники выборов на оккупированных территориях
Система контроля за олигархами и новые санкции за Крым: итоги заседания СНБО 17 сентября
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