Зеленський скликає засідання РНБО України: подробиці

Організаційні питання покладені на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання Ради національної безпеки і оборони у вихідний день, 15 жовтня.

Про це повідомляє офіційна група РНБО в Facebook.

Збори почнеться в п’ятницю о 16:00 в Офісі президента. Інших деталей не повідомляють.

Відзначимо, що на останньому засіданні РНБО повідомили про складання списку подсанкціонних осіб через участь у виборах до Держдуми РФ. У первісному переліку — 33 людини, в подальшому його планували розширити.

Також піднімалося і питання контролю олігархів — глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко згодом заявив, що в разі конфлікту інтересів при визначенні олігархів, члени РНБО повинні будуть про це заявити самостійно.

Серед перспективних питань для обговорення — анонсоване напередодні секретарем РНБО Олексієм Даниловим відкриття широкому загалу трьох напрямків з моніторингової системи "СОТА" — про користування надрами України, місцеві бюджети і податки.

Раніше "Телеграф" писав, що петиція про заборону гастролей артистів з РФ набрала необхідну кількість підписів — тепер її розгляне президент.