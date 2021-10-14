Зеленський скликає засідання РНБО України: подробиці
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Організаційні питання покладені на секретаря РНБО Олексія Данилова.
Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання Ради національної безпеки і оборони у вихідний день, 15 жовтня.
Про це повідомляє офіційна група РНБО в Facebook.
Збори почнеться в п’ятницю о 16:00 в Офісі президента. Інших деталей не повідомляють.
Відзначимо, що на останньому засіданні РНБО повідомили про складання списку подсанкціонних осіб через участь у виборах до Держдуми РФ. У первісному переліку — 33 людини, в подальшому його планували розширити.
Також піднімалося і питання контролю олігархів — глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко згодом заявив, що в разі конфлікту інтересів при визначенні олігархів, члени РНБО повинні будуть про це заявити самостійно.
Серед перспективних питань для обговорення — анонсоване напередодні секретарем РНБО Олексієм Даниловим відкриття широкому загалу трьох напрямків з моніторингової системи "СОТА" — про користування надрами України, місцеві бюджети і податки.
Раніше "Телеграф" писав, що петиція про заборону гастролей артистів з РФ набрала необхідну кількість підписів — тепер її розгляне президент.
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