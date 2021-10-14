Зеленский созывает заседание СНБО Украины: подробности

Организационные вопросы возложены на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал созыв Совета национальной безопасности и обороны в выходной день, 15 октября.

Об этом сообщает официальная группа СНБО в Facebook.

Собрание начнется в пятницу в 16:00 в Офисе президента. Других деталей не сообщают.

Отметим, что на последнем заседании СНБО сообщили о составлении списка подсанкционных лиц из-за участия в выборах в Госдуму РФ. В первоначальном перечне — 33 человека, в дальнейшем его планировали расширить.

Также поднимался и вопрос контроля олигархов — глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко впоследствии заявил, что в случае конфликта интересов при определении олигархов, члены СНБО должны будут об этом заявить самостоятельно.

Среди перспективных вопросов для обсуждения — анонсированное накануне секретарем СНБО Алексеем Даниловым открытие широкой общественности трех направлений из мониторинговой системы "СОТА" — про пользование недрами Украины, местные бюджеты и налоги.

Ранее "Телеграф" писал, что петиция о запрете гастролей артистов из РФ набрала необходимое количество подписей — теперь ее рассмотрит президент.