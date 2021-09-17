Данілов влаштував перепалку з журналістом через українську мову (відео)
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Данілову не сподобалася російськомовність журналіста.
Під час брифінгу після засідання Ради з національної безпеки і оборони секретар організації Олексій Данілов посварився з журналістом "Вістей" Валентином Банних. Каменем спотикання стало мовне питання.
Про це повідомляє телеграм-канал видання.
Журналіст озвучив своє питання російською мовою. Данілов вдав, що він не розуміє питання через мову на якій воно задане. Також зазначив, що російська мова змушує його напружитись.
У відповідь Банних згадав про походження Данілова з Луганська. Секретар РНБО відповів, що Луганськ не менше патріотичний ніж Львів і не варто вважати всіх луганчан російськомовними.
У повідомленні на своєму інформ-каналі "Vesti" прокоментували те, що Данілов не говорить ідеальною літературною українською, а перекручує слова.
Відзначимо, що згідно з більш пізнім повідомленнями питання "Вістей" до Данілова полягало в коментарі про ситуацію з зарплатами в армії. Раніше "Телеграф" писав, що військові і їх родини звернулися до омбудсмена Людмили Денисової через борг у півтора мільярда.
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