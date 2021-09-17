Данилов устроил перепалку с журналистом из-за украинского языка (видео)

Данилову не понравилось русскоязычие журналиста.

Во время брифинга после заседания Совета по национальной безопасности и обороне секретарь организации Алексей Данилов поругался с журналистом "Вестей" Валентином Банных. Камнем преткновения стал языковой вопрос.

Об этом сообщает Телеграм-канал издания.

Журналист озвучил свой вопрос на русском языке. Данилов сделал вид, что он не понимает вопроса из-за языка на котором он задан. Также отметил, что русская речь заставляет его напрячься.

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В ответ Банных вспомнил про происхождение Данилова из Луганска. Секретарь СНБО ответил, что Луганск не менее патриотичен чем Львов и не стоит считать всех луганчан русскоязычными.

В сообщении на своем информ-канале "Вести" прокомментировали то, что Данилов не говорит на идеальном литературном украинском, а коверкает слова.

Отметим, что согласно более поздним сообщениям вопроса "Вестей" к Данилову заключался в комментарии про ситуацию с зарплатами в армии. Ранее "Телеграф" писал, что военные и их семьи обратились к омбудсмену Людмиле Денисовой из-за долга в полтора миллиарда.