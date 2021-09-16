В Україні 15% чиновників провалили тест з української мови: реакція профільної комісії здивувала

Складним для чиновників виявився короткий тест з української мови

В Україні іспит на знання української мови не змогли скласти 15% чиновників-претендентів на державні посади. Такий результат у Нацкомісії зі стандартів державної мови вважають нормальним.

Про це у четвер, 16 вересня, повідомила голова національної комісії Орися Демська у ефірі телеканалу "Україна 24".

Відомо, що іспити на знання української мови чиновники почали складати з 16 липня цього року. Як зазначила Демська, так званий довгий іспит, який тривав з 16 по 9 серпня, не склали 5% чиновників, а короткий, 30-хвилинний іспит, спочатку стартував з рівня нескладання у 20%, а на сьогодні склав 11%. У середньому рівень нескладання склав 15%.

Голова Нацкомісії зі стандартів державної мови вважає, що це нормальний результат, адже Україна переходить на іншу модель спілкування на рівні держави. За її словами, українську мову чиновники знали би краще, якби в Україні "були гарні дороги, медицина, якби ми сьогодні летіли в космос".

Демська не заперечує той факт, що деякі українські держслужбовці не дуже добре володіють державною мовою. Водночас експерт вважає, що екзамен з української мови для чиновників стане механізмом, який відсіюватиме від держслужби претендентів, які не володіють державною мовою.

Нагадаємо, що вимоги щодо знання української мови для чиновників прописані і в Законі України "Про державну службу". Там передбачено, що державна служба здійснюється з дотриманням принципів, серед яких є вільне володіння державною мовою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у підручниках Нової української школи з рідної мови виявили фейкову інформацію та лексичні помилки.