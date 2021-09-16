Укр

В Украине 15% чиновников провалили тест по украинскому языку: реакция профильной комиссии удивила

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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В Украине 15% госчиновников не сдали экзамен по государственному языку Новость обновлена 16 сентября 2021, 14:41
В Украине 15% госчиновников не сдали экзамен по государственному языку

Сложным для чиновников оказался короткий тест по украинскому языку

В Украине экзамен на знание украинского языка не смогли сдать 15% чиновников-претендентов на государственные должности. Такой результат в Нацкомиссии по стандартам государственного языка считают нормальным.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила председатель национальной комиссии Орыся Демская в эфире телеканала "Украина 24".

Известно, что экзамены на знание украинского языка чиновники начали сдавать с 16 июля этого года. Как отметила Демская, так называемый длинный экзамен, который длился с 16 по 9 августа, не сдали 5% чиновников, а короткий, 30-минутный экзамен, сначала стартовал с уровня несложения в 20%, а на сегодня составил 11%. В среднем уровень несложения составил 15%.

Председатель Нацкомиссии по стандартам государственного языка считает, что это нормальный результат, ведь Украина только переходит на другую модель общения на уровне государства. По ее словам, украинский язык чиновники знали бы лучше, если бы в Украине "были хорошие дороги, медицина, если бы мы сегодня летели в космос".

Демская не оспаривает тот факт, что некоторые украинские чиновники не очень хорошо владеют государственным языком. При этом эксперт считает, что экзамен по украинскому языку для чиновников станет механизмом, который будет отсеивать от госслужбы претендентов, не владеющих государственным языком.

Напомним, что требования по знанию украинского языка для чиновников прописаны и в Законе Украины "О государственной службе". Там предусмотрено, что государственная служба осуществляется с соблюдением принципов, среди которых есть свободное владение государственным языком.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в учебниках Новой украинской школы по родному языку обнаружили фейковую информацию и лексические ошибки.

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