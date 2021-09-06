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Школьники узнают об украинском языке из фейковой информации в учебнике - родители указали на ошибку (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Издания учебников НУШ содержат ошибки Новость обновлена 06 сентября 2021, 11:41
Издания учебников НУШ содержат ошибки

Неточности заметили в книге для четвероклассников

В учебниках Новой украинской школы по родному языку и чтению нашли ложную информацию и лексические ошибки.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает координатор программы образовательного проекта "Edumus" Леся Аркуша.

По словам женщины, она помогала делать домашнее задание своей дочери, которая учится в четвертом классе, и во время выполнения упражнения на благозвучие украинского языка, заметила в учебнике ложный фрагмент.

Учебник за 4 класс
Учебник за 4 класс

В нем говорилось о том, что в 1934 году состоялся Лингвистический конгресс в Париже, на котором украинский язык среди других занял третье место по благозвучию.

Ошибки в учебнике для учащихся четвертого класса
Ошибки в учебнике для учащихся четвертого класса

На самом деле, эта информация хоть и гуляет сетью, однако никакого конгресса и конкурса не было.

Информация о соревнованиях на самом деле фейковая
Информация о соревнованиях на самом деле фейковая

Также мать четвероклассницы возмутилась тем, что в упражнении на благозвучие языка использовали слово, которое "ну совсем НЕ нараспев". В учебнике вместо украинских мелодичных слов "пишаюся", "любуюся", "величаюся" написали "горджусь", то есть использовали русизм.

"Мама в тихом шоке", — написала Аркуша.

Вместе с тем она отметила, что такие ошибки в украинских изданиях помогают ее дочери развивать критическое мышление, однако некоторые дети могут воспринимать их, как "чистую монету".

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению экономистов, причиной низких зарплат украинских учителей является недостаточное количество учеников.

Также мы писали, что с 1 сентября документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, а процесс их учета будет происходить в электронной форме.

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