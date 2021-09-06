Школьники узнают об украинском языке из фейковой информации в учебнике - родители указали на ошибку (фото)

Неточности заметили в книге для четвероклассников

В учебниках Новой украинской школы по родному языку и чтению нашли ложную информацию и лексические ошибки.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает координатор программы образовательного проекта "Edumus" Леся Аркуша.

По словам женщины, она помогала делать домашнее задание своей дочери, которая учится в четвертом классе, и во время выполнения упражнения на благозвучие украинского языка, заметила в учебнике ложный фрагмент.

Учебник за 4 класс

В нем говорилось о том, что в 1934 году состоялся Лингвистический конгресс в Париже, на котором украинский язык среди других занял третье место по благозвучию.

Ошибки в учебнике для учащихся четвертого класса

На самом деле, эта информация хоть и гуляет сетью, однако никакого конгресса и конкурса не было.

Информация о соревнованиях на самом деле фейковая

Также мать четвероклассницы возмутилась тем, что в упражнении на благозвучие языка использовали слово, которое "ну совсем НЕ нараспев". В учебнике вместо украинских мелодичных слов "пишаюся", "любуюся", "величаюся" написали "горджусь", то есть использовали русизм.

"Мама в тихом шоке", — написала Аркуша.

Вместе с тем она отметила, что такие ошибки в украинских изданиях помогают ее дочери развивать критическое мышление, однако некоторые дети могут воспринимать их, как "чистую монету".

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