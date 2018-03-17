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Минобразования вводит в школах электронные учебники

Компьютер
11:16 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министерство образования обнародовало План реализации для апробации исследовательских образцов е-учебников и возможность внедрения их в школах.

Министерство образования опубликовало План реализации эксперимента по внедрению электронных учебников и Национальной электронной образовательной платформы. Документ содержит подходы для апробации исследовательских образцов е-учебников и внедрение их в школах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Пилотирование электронных учебников в школах начнется уже в 2018/2019 учебном году и продлится до конца 2020/2021 н.г. За это время планируется исследовать использование экспериментальных образцов по 41 названием учебников (5 названий в первый год, 13 – во второй, 23 – в третьей)", - говорится в сообщении.

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Ресурсом для размещения электронного образовательного контента и обеспечение свободного доступа к е-учебникам станет Национальная образовательная е-платформа. В общем она будет содержать по меньшей мере 9 функциональных модулей и в дальнейшем должно стать одним из элементов обеспечения качественным образовательным контентом и образовательными услугами для обучения в течение жизни.

В частности, уже в этом году в рамках Национальной образовательной е-платформы планируется создать модули, которые обеспечат прозрачную экспертизу е-учебников, а также механизмы их отбора.

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Новости Украины, Внедрение в школы, Е-учебники, МОН, План реализации.
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