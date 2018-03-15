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Названа дата старта регистрации на ВНО в магистратуру

ВНО-2018
17:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Телеграф

Новости Украины: Министерство образования Украины назвало дату начала регистрации на внешнее независимое оценивание в магистратуру.

Министерство образования и науки сообщило, что в 2018 году регистрация в Украине на внешнее независимое оценивание в магистратуру начнется 14 мая. Об этом сообщается на сайте МОН.

"Для поступающих в магистратуру, которым придется сдавать Единый вступительный экзамен или испытание (так называемое "ВНО в магистратуру"), регистрация на тестирование начнется 14 мая. Им не нужно проходить ту регистрацию, которая происходит сейчас - с 6 февраля по 19 марта, ведь эта регистрация на ВНО для поступающих на первый курс на степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений)", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в четверг.

Как отмечается, "ВНО в магистратуру" нужно будет составлять двум категориям абитуриентов. Первая категория – для поступления на магистратуру по специальностям отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Сфера обслуживания", "Международные отношения" (кроме специальности "Международное право") по всем формам обучения.

Таким поступающим необходимо пройти единый вступительный экзамен по иностранному языку, регистрация на который продлится с 14 мая до 5 июня (до 18:00).

Создана рабочая группа для подготовки предложений по развитию украинского языка

Вторая категория - для получения степени магистра по специальностям "Право" и "Международное право" по всем формам обучения. Таким поступающим нужно сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку и единый вступительный экзамен по праву и общим учебным юридическим компетенциям. Регистрация на эти тестирования тоже продлится с 14 мая до 5 июня (до 18:00).

Само тестирование по иностранному языку состоится 11 июля, а по праву и общим учебным юридическим компетенциям – 13 июля.

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Новости Украины, ВНО-2018, Магистратура, МОН, Регистрация, Украина.
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