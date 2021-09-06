Школярі дізнаються про українську мову з фейкової інформації в підручнику - батьки вказали на помилку (фото)

Неточності помітили у книзі для четвертокласників

У підручниках Нової української школи з рідної мови та читання знайшли неправдиву інформацію та лексичні помилки.

Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє координатор програми освітнього проєкту "Edumus" Леся Аркуша.

За словами жінки, вона допомагала робити домашнє завдання своїй доньці, котра навчається у четвертому класі, і під час виконання вправи на милозвучність української мови, помітила в підручнику неправдивий фрагмент.

Підручник за 4 клас

У ньому йшлося про те, що в 1934 році відбувся Лінгвістичний конгрес в Парижі, на якому українська мова серед інших зайняла третє місце по милозвучності.

Помилки в підручнику для учнів четвертого класу

Насправді ж, ця інформація хоч і гуляє мережею, проте ніякого конгресу та конкурсу не було.

Інформація про змагання мов насправді фейкова

Також матір четвертокласниці обурилася тим, що у вправі на милозвучність мови використали слово, котре "ну зовсім НЕ співуче". В підручнику замість українських мелодійних слів "пишаюся", "любуюся", "величаюся" написали "горджуся", тобто використали русизм.

"Мама в тихенькому шоці", — написала Аркуша.

Разом з тим вона відзначила, що такі помилки в українських виданнях допомагають її доньці розвивати критичне мислення, проте деякі діти можуть сприймати їх, як "чисту монету".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку економістів, причиною низьких зарплат українських вчителів є недостатня кількість учнів.

Також ми писали, що з 1 вересня документи про освіту будуть видаватися на кожному рівні повної загальної середньої освіти, а процес їх обліку буде відбуватися в електронній формі.