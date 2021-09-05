На думку економіста, в Україні дуже багато напівпорожніх шкіл

Проблема низьких зарплат в школах України ніяк не вирішиться поки у нас будуть напівпорожні школи (в сільській місцевості) і величезна кількість нероб-вчителів, які навчають по 2 людини в класі.

Таку думку висловив економіст Олександр Охріменко на своїй сторінці у Facebook.

"ДІЙСНО, ЩО ЗАРПЛАТА ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ НИЖЧЕ, НІЖ В ІНШИХ КРАЇНАХ ЄС. АЛЕ ПРОБЛЕМА у самих вчителях, а точніше у їх кількості. В Україні в освіті залишилася система СОВКА, коли багато не потрібних шкіл і, як результат дуже багато зайвих вчителів, тому і середня зарплата нижче. В ЄС ніколи не буде існувати школа, де вчиться менше десяти учнів. В Україні це дуже часто. Особливо у сільській місцевості і глухій провінції, дуже багато порожніх шкіл, де навіть вчителів більше, ніж учнів. Тож не дивно, що не вистачає грошей на зарплату.

ОСЬ ПІДРАХУЙТЕ САМІ. У 2021 році з держбюджету України на зарплату вчителів і утримання шкіл буде витрачено 318 млрд грн (близько 20% витрат держбюджету). У минулому році було 275 млрд грн, в 2013 році 105 млрд грн. Витрати щороку зростають, але проблему низьких зарплат в школах ніяк не можуть вирішити…", — написав Охріменко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зарплата українських вчителів виявилася втричі нижчою за мінімальну по Європі. В середньому вчителі першої категорії в Україні отримують трохи більше 6,5 тис грн, що становить 210 євро.