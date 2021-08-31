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Втрое ниже минимальной по Европе: сколько получают учителя в Украине

Автор
Г. Михайлова
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Втрое ниже минимальной по Европе: сколько получают учителя в Украине Новость обновлена 31 августа 2021, 09:47
Украинские учителя получают меньше всех в сравнении даже с соседними странами.

Украинским учителям обещают повышение зарплаты с декабря на 9%.

Зарплата украинских учителей не дотягивает до европейского уровня. Несмотря на повышение на 20% с января 2021 года, когда в Украине увеличилась минимальная зарплата украинские учителя первой категории в среднем получают чуть больше 6,5 тыс грн, что составляет 210 евро.

Об этом пишет "Слово и Дело".

В сравнении с зарплатами педагогов того же уровня в Европе украинцы получают мало. Так, в Дании учителя получают почти в тридцать раз больше чем в Украине — 6 тыс 207 евро в месяц, в Германии – 5 тыс 788 евро, а в Финляндии, чья система образования считается новаторской, – 4 тыс 644 евро.

Если рассматривать соседние с Украиной страны Европы, то зарплата учителей ниже среднеевропейской, но все равно превышает доходы украинских школьных преподавателей.

В Польше средняя зарплата учителя превышает украинскую на тысячу евро и составляет 1 тыс 210 евро в месяц. Немногим меньше получают педагоги Венгрии — 1 тыс 119 евро. В Словакии учителя получают чуть больше — 1 тыс 342 евро в месяц, а в Румынии — 979 евро.

Меньше всего европейские учителя получают в Сербии, там ежемесячный доход составил 630 евро.

Ранее "Телеграф" писал, что в одном из украинских городов учителей, не прошедших вакцинацию, хотят обязать за свой счет делать ПЦР тесты еженедельно.

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