Втричі нижче мінімальної по Європі: скільки отримують вчителі в Україні

Українським вчителям обіцяють підвищення зарплати з грудня на 9%.

Зарплата українських вчителів не дотягує до європейського рівня. Незважаючи на підвищення на 20% з січня 2021 року, коли в Україні збільшилася мінімальна зарплата українські вчителі першої категорії в середньому отримують трохи більше 6,5 тис грн, що становить 210 євро.

Про це пише "Слово і Діло".

У порівнянні із зарплатами педагогів того ж рівня в Європі українці отримують мало. Так, в Данії вчителі отримують майже в тридцять разів більше ніж в Україні — 6 тис 207 євро в місяць, в Німеччині — 5 тис 788 євро, а в Фінляндії, чия система освіти вважається новаторською, — 4 тис 644 євро.

Якщо розглядати сусідні з Україною країни Європи, то зарплата вчителів нижче середньоєвропейської, але все одно перевищує доходи українських шкільних викладачів.

У Польщі середня зарплата вчителя перевищує українську на тисячу євро і становить 1 тис 210 євро в місяць. Трохи менше отримують педагоги Угорщини — 1 тис 119 євро. У Словаччині вчителі отримують трохи більше — 1 тис 342 євро в місяць, а в Румунії — 979 євро.

Найменше європейські вчителі отримують в Сербії, там щомісячний дохід склав 630 євро.

Раніше "Телеграф" писав, що в одному з українських міст вчителів, які не пройшли вакцинацію, хочуть зобов’язати своїм коштом робити ПЛР тести щотижня.