В Черновцах невакцинированных учителей хотят заставить отдавать до половины зарплаты

Школам с высокими показателями вакцинации взамен педагогов предлагают дополнительные средства на ремонт.

Учителя из Черновицкой области, которые отказались от вакцинации против COVID-19, вскоре могут столкнуться с проблемами.

Как сообщил заместитель городского главы Юрий Лесюк у себя в Фейсбук, с началом нового учебного года невакцинированных педагогов могут заставить еженедельно за собственный счет делать ПЦР-тест на коронавирус.

Поскольку стоимость одного такового начинается с 800 гривен, то за месяц на эти цели придется выделить минимум 3200 гривен.

При этом средняя зарплата сотрудника сферы образования в Черновицкой области, согласно данным Work.ua составляет около 10 тысяч гривен, так что такой удар по кошельку будет весьма заметным. А многие учителя получают зарплаты меньше среднего уровня, ввиду чего будут вынуждены отдавать едва ли не половину.

Лесюк указал, что при переходе области в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону, в области позволят работать в штатном режиме только тем заведениям, где вакцинированы не менее 80% педагогов.

В противном случае заведение либо переведут на дистанционную форму образования, либо позволят работать на стационарной форме, но при условии регулярной сдачи теста на COVID-19.

В противовес в горсовете обещают выделять дополнительные деньги на ремонты и модернизацию классов в школах, в которых вакцинированы 80% учителей.

Как сообщалось ранее, в Украине на отелях и ресторанах с вакцинированным коллективом вскоре могут появиться специальные метки.