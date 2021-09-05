По мнению экономиста, в Украине очень много полупустых школ

Проблема низких зарплат в школах Украины никак не решиться, пока у нас будут полупустые школы (в сельской местности) и огромное количество бездельников-учителей, которые обучают по 2 человека в классе.

Такое мнение высказал экономист Александр Охрименко на своей странице в Facebook.

"ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЧТО ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ НИЖЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ СТРАНАХ ЕС. НО ПРОБЛЕМА В САМЫХ УЧИТЕЛЯХ, а точнее в их количестве. В Украине в образовании осталась система СОВКА, когда много не нужных школ и, как результат очень много лишних учителей, поэтому и средняя зарплата ниже. В ЕС никогда не будет существовать школа, где учиться меньше десяти учеников. В Украине это очень часто. Особенно в сельской местности и глухой провинции, очень много пустых школ, где даже учителей больше, чем учеников. Не удивительно, что не хватает денег на зарплату.

ВОТ ПОДСЧИТАЙТЕ САМИ. В 2021 года из госбюджета Украины на зарплату учителей и содержание школ будет потрачено 318 млрд грн (около 20% расходов госбюджета). В прошлом году было 275 млрд грн, в 2013 году 105 млрд грн. Расходы каждый год растут, но проблему низких зарплат в школах никак не могут решить. Пока у нас будут полупустые школы и громадное количество бездельников учителей, не будет нормально зарплаты у тех учителей, которые действительно работают и хотят учить детей. В результате получается откровенная глупость. Один учитель вынужден учить сразу 25-30 учеников в переполненном классе, а другой типа учит 2 ученика в классе, но зарплату у их одинаковая..

Просто нужно привести количество учителей и учеников, как в ЕС, к разумных размерам, чтобы остались только те учителя, которые действительно обучают полноценные классы и тогда зарплата в украинских учителей, будет как в ЕС. Но пока разного рода проходимцы и политики будет кричать "спасайте украинских учителей" и не давать возможности закрывать не нужные школы и увольнять лишних учителей, ничего к лучшему не произойдет. Экономика жесткая штука. Поэтому, или сделайте меньше учителей и тогда у их будут больше денег на зарплату, или ничего не делайте и тогда будет много учителей и маленькая зарплата.

ДЛЯ САМЫХ УМНЫХ. В ЕС средняя нагрузка на одного учителя 12,3 ученика, в Украине средняя нагрузка 5,7 ученика на одного учителя из-за полупустых школ", — написал Охрименко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что зарплата украинских учителей оказалась втрое ниже минимальной по Европе. В среднем учителя первой категории в Украине получают чуть больше 6,5 тыс грн, что составляет 210 евро.