В Україні прийняли програму "лагідної українізації" з розвитку української мови: деталі

В Україні схвалили держпрограмі з розвитку української мови.
Про це 19 травня повідомив глава Мінкультури Олександр Ткаченко.
Дана програма від МКІП запланована на 9 років (з 2022 з 2030 рік) і передбачає використання української мови в усіх сферах суспільного життя.
Сама програма містить:
- використання української працівниками органів влади під час роботи,
- створення курсу для вивчення української (також і в онлайн-форматі),
- підвищення якості навчання мови в навчальних закладах,
- популяризація українського за кордоном, створення системи навчання української як іноземної,
- підтримка наукових досліджень української мови,
- підтримку україномовного культурного продукту,
- підтримку українського дубляжу класичних фільмів,
- підтримка видання книг в Україні рідною мовою, в тому числі перекладної літератури.
Нагадаємо, що 16 січня 2021 року мовою сфери обслуговування в Україні офіційно став український.