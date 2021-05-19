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Середа, 19.05.2021
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В Україні прийняли програму "лагідної українізації" з розвитку української мови: деталі

В Україні прийняли програму "лагідної українізації" з розвитку української мови: деталі
15:51 Сьогодні Телеграф

В Україні схвалили держпрограмі з розвитку української мови.

Про це 19 травня повідомив глава Мінкультури Олександр Ткаченко.

Дана програма від МКІП запланована на 9 років (з 2022 з 2030 рік) і передбачає використання української мови в усіх сферах суспільного життя. 

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Сама програма містить:

  • використання української працівниками органів влади під час роботи,
  • створення курсу для вивчення української (також і в онлайн-форматі),
  • підвищення якості навчання мови в навчальних закладах,
  • популяризація українського за кордоном, створення системи навчання української як іноземної,
  • підтримка наукових досліджень української мови,
  • підтримку україномовного культурного продукту,
  • підтримку українського дубляжу класичних фільмів,
  • підтримка видання книг в Україні рідною мовою, в тому числі перекладної літератури.

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Нагадаємо, що 16 січня 2021 року мовою сфери обслуговування в Україні офіційно став український.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 46

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Україна, Українська мова.
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