"Я считаю это неправильным": Сивохо ответил по поводу амнистии на Донбассе

Политик сравнил свой законопроект по реинтеграции с министерским.

Политик и телеведущий Сергей Сивохо, который ранее оценил шаги СНБО по реинтеграции Донбасса в Украину, высказался также и про амнистию для жителей ОРДЛО.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Сивохо сообщил, что в его плане возвращения временно оккупированных территорий на амнистию не может претендовать только одна категория людей — совершившие преступления против человечности.

Он отметил, что это частично идет вразрез с Минскими договоренностями, где идет речь о полной амнистии. Сивохо рассказал, что при подготовке законопроекта изучался мировой опыт амнистии, в частности на Балканах. Ситуацию рассмотрели со стороны разных стран: Хорватии, Сербии, Черногории и других.

При этом в законопроекте министерства по вопросам временно оккупированных территорий на амнистию может рассчитывать еще меньше людей и Сивохо считает это неправильным.

Он рассказал, что оплату коммунальных услуг приравняли к спонсированию терроризма и отметил, что работающие там люди должны обеспечить себя и свои семьи, в том числе и госслужащие.

Ранее "Телеграф" писал, что Сивохо оценил возможность попадания в Раду сторонников России.