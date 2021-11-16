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"Я считаю это неправильным": Сивохо ответил по поводу амнистии на Донбассе

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Сергей Сивохо Новость обновлена 16 ноября 2021, 12:44
Сергей Сивохо

Политик сравнил свой законопроект по реинтеграции с министерским.

Политик и телеведущий Сергей Сивохо, который ранее оценил шаги СНБО по реинтеграции Донбасса в Украину, высказался также и про амнистию для жителей ОРДЛО. 

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу". 

Сивохо сообщил, что в его плане возвращения временно оккупированных территорий на амнистию не может претендовать только одна категория людей — совершившие преступления против человечности.

Он отметил, что это частично идет вразрез с Минскими договоренностями, где идет речь о полной амнистии. Сивохо рассказал, что при подготовке законопроекта изучался мировой опыт амнистии, в частности на Балканах. Ситуацию рассмотрели со стороны разных стран: Хорватии, Сербии, Черногории и других.

При этом в законопроекте министерства по вопросам временно оккупированных территорий на амнистию может рассчитывать еще меньше людей и Сивохо считает это неправильным. 

Он рассказал, что оплату коммунальных услуг приравняли к спонсированию терроризма и отметил, что работающие там люди должны обеспечить себя и свои семьи, в том числе и госслужащие.

Ранее "Телеграф" писал, что Сивохо оценил возможность попадания в Раду сторонников России

Полное интервью читайте по ссылке: Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"

Теги:
#Донбасс #Амнистия #Реинтеграция #Сергей Сивохо
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