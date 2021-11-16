"Я вважаю це неправильним": Сивохо відповів щодо амністії на Донбасі

Політик порівняв свій законопроєкт щодо реінтеграції з міністерським.

Політик та телеведучий Сергій Сивохо, який раніше оцінив кроки РНБО щодо реінтеграції Донбасу в Україну, висловився також і про амністію для мешканців ОРДЛО.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Сивохо повідомив, що в його плані повернення тимчасово окупованих територій на амністію не може претендувати лише одна категорія людей, які вчинили злочини проти людяності.

Він зазначив, що це частково йде врозріз із Мінськими домовленостями, де йдеться про повну амністію. Сивохо розповів, що під час підготовки законопроєкту вивчався світовий досвід амністії, зокрема на Балканах. Ситуацію розглянули з різних країн: Хорватії, Сербії, Чорногорії та інших.

При цьому у законопроєкті міністерства з питань тимчасово окупованих територій на амністію може розраховувати ще менше людей, і Сивохо вважає це неправильним.

Він розповів, що оплату комунальних послуг прирівняли до спонсорування тероризму і зазначив, що люди, які там працюють, повинні забезпечити себе і свої сім’ї, у тому числі і держслужбовці.

Раніше "Телеграф" писав, що Сивохо оцінив можливість потрапляння в Раду прихильників Росії.