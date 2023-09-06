Большая потеря для Украины. Чем запомнился религиовед Игорь Козловский

Ученый провел в застенках оккупантов более 700 дней

На 70 году жизни умер Игорь Козловский, известный религиовед и историк, который 700 дней провел в плену боевиков так называемой "ДНР", а после увольнения продолжил отстаивать украинское дело в сфере религии. Еще в прошлом году Козловский был одним из тех, кто активно размышлял над проблемой присутствия священников УПЦ МП в Лавре. В интервью "Телеграфу" ученый по своему опыту утверждал, что в обоих случаях (как с верующими МП, так и с жителями ОРДЛО) нужно деоккупировать сознание и искоренять тотальное гуманитарное невежество.

Козловский был автором более 50 научных публикаций, поддерживал тесные отношения с духовными деятелями и участвовал во встречах с Папой Римским Иоанном Павлом II и патриархом Константинопольским Варфоломеем. А также после освобождения из плена имел мечту вернуться домой в Донецк.

Биография

Игорь Козловский родился в Макеевке в 1954 году, его отец был родом из Черниговщины, а мать из Донбасса. Семейные рассказы о прошлом предков и казацкие корни впоследствии заинтересовали его исследовать свою казацкую родословную вплоть до XVI-XVII веков, о чем он рассказывал The Ukrainians.

С 1980 по 2001 год работал в Донецком областном исполкоме, а затем в Донецкой областной государственной администрации на разных должностях по делам религий (референт, старший референт, главный специалист, начальник областного отдела по делам религий).

Козловский также интересовался духовными и психофизическими поисками, например, с 1959 занимался йогой. Написал около 50 книг, из них 30 — о разных направлениях йоги и религиозно-философских учений. Он рассказывал, что эти труды были попытками пережить текст внутренне.

Игорь Козловский, BBC

До войны с Россией Козловский жил и работал в Донецке, воспитывая у своих многочисленных учеников любовь к Украине и настоящей украинской истории. Поддержал Майдан в 2013 году и выступал против боевиков "ДНР". Однако ученый вынужден был оставаться в оккупированном городе, ведь ухаживал за парализованным сыном с синдромом Дауна. Ученый был осторожным и не постился в соцсетях чего-либо, что могло бы привлечь внимание террористов, но его все равно схватили.

О похищении Козловского стало известно 30 января 2016 года, оккупанты задержали его через день после взрыва у памятника Ленину и обвинили в "незаконном хранении взрывчатых веществ". Обвинения несколько раз менялись. Родственники считают, что Игорь Анатольевич мог привлечь внимание боевиков участием в межконфессиональном молитвенном марафоне "За единство и мир в Украине", который длился в марте-октябре 2014 года – туда он выходил с украинским флагом. Боевики схватили Козловского, когда ему было за шестьдесят и удерживали в ужасных условиях в холодном подвале, подвергая пыткам: ему одевали мешок на голову, били тупым предметом, имитировали расстрел, требуя "признать вину".

При Козловском вступились тысячи украинцев. Плакаты с его именем #FreeKozlovskyy держали ONUKA, Джамала, Святослав Вакарчук, Андрей Хливнюк, муфтий Саид Исмагилов. Кстати, Исмагилов является одним из известных учащихся Козловского. Кроме него, он еще учил Станислава Асеева. В марте 2017 года боевики "ДНР" наконец-то включили Козловского в списки на обмен, он был уволен в декабре.

Обмен пленными

После выхода на свободу Козловский занимался общественной деятельностью, в том числе сам помогал освобождать политзаключенных. В апреле 2023 года он вместе с другими бывшими политзаключенными отправился в евротур, во время которого рассказывал европейцам об ужасах жизни в оккупации, застенчивости и заявлял о необходимости наработать с политиками алгоритм освобождения украинцев.

Соболезнования по поводу смерти выразил экс-глава Минкульта Александр Ткаченко. В своем сообщении он вспомнил, как Козловский активно участвовал в программе "Культура диалога" и когда он говорил — все "горячие головы" внимательно слушали его тихий голос.

"Без преувеличения наш великий современник, ученый, религиовед… наверное, пребывание в плену лнр-днр, к сожалению, все-таки сказалось…", — написал Ткаченко.

Пятый президент Петр Порошенко в Facebook выразил соболезнования по поводу смерти ученого и поделился воспоминаниями о нем:

"С паном Игорем мы были хорошо знакомы. В январе 2016 года его схватили оккупанты в родном Донецке. А дальше — дальше были 700 дней плена, жестокие пытки и бесчеловечные условия. Через все эти пытки могла пройти только сильный духом человек. Таким был Игорь Анатольевич В очень тяжелых условиях он остался патриотом и человеком с большой буквы. Очень хорошо помню день, когда нам удалось вытащить украинцев из плена, среди них был и Игорь. увольнение Донбасса, информируя наших международных партнеров о преступлениях оккупантов", — написал Порошенко.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина написала, что Игорь Козловский был учителем, интеллектуалом, нравственным авторитетом, при этом оставался человеком удивительно скромным, щепетильным.

"Он буквально светился теплом и любовью. И искренне ими делился, при этом говорил тихо, словно избегал лишнего внимания и боялся кого-то побеспокоить (обычно университетские преподаватели имеют совершенно иную манеру поведения). Нет, это не преувеличение. Это подтвердит будь- кто, кто встречался бы с ним хотя бы один раз", — написала Кошкина.

Напомним, ранее Игорь Козловский объяснял, что на самом деле скрыт в гимне Украины и чем отличается от госгимна России.