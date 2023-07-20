Был популяризатором жизни Стуса: умер украинский диссидент Василий Овсиенко

Последние годы бывший политзаключенный советских концлагерей болел

В возрасте 74 лет скончался украинский диссидент Василий Овсиенко.

Об этом сообщил историк Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.

"Не стало Василия Овсиенко – человека многочисленных добродетелей, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брежневско-горбачевских лагерей", — написал он.

Также Кипиани добавил, что Василий Овсиенко скончался после продолжительной болезни.

Для справки. Василий Овсиенко родом из села Ставки Радомышльского района Житомирской области. Он родился 8 апреля 1949 года. С 1967 по 1972 год был студентом филологичекого факультета Киевского университета.

Первый раз его арестовали в марте 1973 года, когда обвинили в антисоветской агитации и пропаганде, за что он получил четыре года колонии строгого режима. В 1970 году его снова осудили. На этот раз Овсинеко обвинили в оказании насильственного сопротивления и отправили за решетку на три года.

Василий Овсиенко являлся распространителем самиздата, членом Украинской Хельсинской группы, политзаключенным советских концлагерей, философом, публицистом, историком диссидентского движения, а также сотрудником Харьковской правозащитной группы.

Он являлся обладателем государственных наград, в числе которых орден князя Ярослава Мудрого, ордена "За заслуги" и ордена "За мужество".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в возрасте 100 лет скончался легендарный воин УПА.