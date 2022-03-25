Укр

Умерла вдова поэта Василия Стуса

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Свадьба Василия Стуса и Валентины Попелюх (1965) Новость обновлена 25 марта 2022, 18:14
Свадьба Василия Стуса и Валентины Попелюх (1965)

На 84-м году жизни не стало Валентины Попелюх

Вдова украинского поэта и диссидента Василия Стуса Валентина Попелюх скончалась в пятницу, 25 марта. Ее не стало в возрасте 83 лет.

Об этом сообщила ее невестка Татьяна Стус в Facebook.

"Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих бережных руках своего сына Дмитрия, под взрывы, в селе под Киевом, где продолжаются бои…", — написала женщина.

Валентина Попелюх
Валентина Попелюх

Валентина Попелюх родилась 19 июня 1938 году. За Василия Стуса Попелюх вышла замуж в 1965 году. Год спустя у супругов родился сын Дмитрий. Он писатель и литературовед, а также директор Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

Стус с женой Валентиной и сыном Дмитрием, Донецк (1978)
Стус с женой Валентиной и сыном Дмитрием, Донецк (1978)

Напомним, что Василий Стус известен во всем мире как украинский поэт, правозащитник, дисидент, принадлежавший к так называемым шестидесятникам, которые выступали против притеснений советским режимом. Был дважды осужден за "антисоветскую деятельность". Умер в карцере в ночь на 4 сентября 1985 года.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти 33-летнего украинского актера Павла Ли. Известно, что Ли был в рядах ВСУ, и погиб под обстрелами в Ирпене, где произошли ожесточенные бои с российскими оккупантами.

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#Смерти #Василий Стус
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