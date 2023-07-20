Був популяризатором життя Стуса: помер український дисидент Василь Овсієнко

Останні роки колишній політв’язень радянських концтаборів хворів

У віці 74 років помер український дисидент Василь Овсієнко.

Про це повідомив історик Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.

"Не стало Василя Овсієнка – людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя та творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політв’язня брежнєвсько-горбачовських таборів", — написав він.

Також Кіпіані додав, що Василь Овсієнко помер після тривалої хвороби.

Для довідки. Василь Овсієнко родом із села Ставки Радомишльського району Житомирської області. Він народився 8 квітня 1949 року. З 1967 по 1972 рік був студентом філологічного факультету Київського університету.

Вперше його заарештували у березні 1973 року, коли звинуватили в антирадянській агітації та пропаганді, за що він отримав чотири роки колонії суворого режиму. 1979 року його знову засудили. Цього разу Овсінеко звинуватили у чиненні насильницького опору та відправили за ґрати на три роки.

Василь Овсієнко був розповсюджувачем самвидаву, членом Української Гельсінської групи, політв’язнем радянських концтаборів, філософом, публіцистом, істориком дисидентського руху, а також співробітником Харківської правозахисної групи.

Він був володарем державних нагород, серед яких орден князя Ярослава Мудрого, ордени "За заслуги" та ордени "За мужність".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у віці 100 років помер легендарний воїн УПА.