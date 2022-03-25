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Померла вдова поета Василя Стуса

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Весілля Василя Стуса та Валентини Попелюх (1965) Новина оновлена 25 березня 2022, 18:46
Весілля Василя Стуса та Валентини Попелюх (1965)

На 84-му році життя не стало Валентини Попелюх

Вдова українського поета та дисидента Василя Стуса Валентина Попелюх померла у п’ятницю, 25 березня. Її не стало у віці 83 років.

Про це повідомила її невістка Тетяна Стус у Facebook.

"Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої…", — написала жінка.

Валентина Попелюх
Валентина Попелюх

Валентина Попелюх народилася 19 червня 1938 року. За Василя Стуса Попелюх вийшла заміж у 1965 році. Через рік у подружжя народився син Дмитро. Він письменник та літературознавець, а також директор Національного музею Тараса Шевченка у Києві.

Стус із дружиною Валентиною та сином Дмитром, Донецьк (1978)
Стус із дружиною Валентиною та сином Дмитром, Донецьк (1978)

Нагадаємо, що Василь Стус відомий у всьому світі як український поет, правозахисник, дисидент, який належав до так званих шістдесятників, які виступали проти утисків радянським режимом. Був двічі засуджений за "антирадянську діяльність". Помер у карцері у ніч на 4 вересня 1985 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть 33-річного українського актора Павла Лі. Відомо, що Лі був у лавах ЗСУ і загинув під обстрілами в Ірпені, де сталися запеклі бої з російськими окупантами.

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#Смерті #Василь Стус
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