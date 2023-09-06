Велика втрата для України. Чим запам'ятався релігієзнавець Ігор Козловський

Вчений провів у застінках окупантів понад 700 днів

На 70 році життя помер Ігор Козловський, відомий релігієзнавець та історик, який 700 днів провів у полоні бойовиків так званої "ДНР", а після звільнення продовжив відстоювати українську справу у сфері релігії. Ще минулого року Козловський був одним із тих, хто активно розмірковував над проблемою присутності священників УПЦ МП у Лаврі. В інтерв'ю "Телеграфу" вчений зі свого досвіду стверджував, що в обох випадках (як з вірянами МП, так із жителями ОРДЛО) потрібно деокуповувати свідомість та викорінювати тотальне гуманітарне невігластво.

Козловський був автором більш ніж 50 наукових публікацій, підтримував тісні стосунки з духовними діячами та брав участь у зустрічах з Папою Римським Іоаном Павлом ІІ та патріархом Константинопольським Варфоломієм. А також після звільнення з полону мав мрію повернутися додому у Донецьк.

Біографія

Ігор Козловський народився у Макіївці в 1954 році, його батько був родом з Чернігівщини, а мати з Донеччини. Родинні розповіді про минуле предків та козацьке коріння згодом зацікавили його дослідити свій козацький родовід аж до XVІ-XVII століть, про що він розповідав The Ukrainians.

З 1980 по 2001 роки працював у Донецькому обласному виконкомі, а потім у Донецькій обласній державній адміністрації на різних посадах у справах релігій (референт, старший референт, головний спеціаліст, начальник обласного відділу у справах релігій).

Козловський також цікавився духовними та психофізичними пошуками, наприклад, із 1959 року займався йогою. Написав приблизно 50 книжок, із них 30 — про різні напрями йоги та релігійно-філософських вчень. Він розповідав що ці праці були спробами пережити текст внутрішньо.

Ігор Козловський, BBC

До війни з росією Козловський жив і працював у Донецьку, виховуючи у своїх численних учнів любов до України та справжньої української історії. Підтримав Майдан у 2013-му і виступав проти бойовиків "ДНР". Проте вчений був змушений залишатися в окупованому місті, адже доглядав за паралізованим сином із синдромом Дауна. Учений був обачним та не постив у соцмережах чогось, що б могло привернути увагу терористів, але його все одно схопили.

Про викрадення Козловського стало відомо 30 січня 2016 року, окупанти затримали його через день після вибуху біля пам’ятника Леніну та звинуватили в "незаконному зберіганні вибухових речовин". Обвинувачення кілька разів змінювалися. Родичі вважають, що Ігор Анатолійович міг привернути до себе увагу бойовиків участю в міжконфесійному молитовному марафоні "За єдність і мир в Україні", який тривав у березні-жовтні 2014 року – туди він виходив з українським прапором. Бойовики схопили Козловського, коли йому було за шістдесят та утримували у жахливих умовах в холодному підвалі, піддаючи тортурам: йому одягали мішок на голову, били тупим предметом, імітували розстріл, вимагаючи "визнати провину".

За Козловського вступилися тисячі українців. Плакати з його ім'ям #FreeKozlovskyy тримали ONUKA, Джамала, Святослав Вакарчук, Андрій Хливнюк, муфтій Саїд Ісмагілов. До речі, Ісмагілов є одним з відомих учнів Козловського. Крім нього він ще навчав Станіслава Асєєва. У березні 2017 року бойовики "ДНР" нарешті включили Козловського до списків на обмін, він був звільнений в грудні.

Обмін полоненими

Після виходу на волю Козловський займався громадською діяльністю, в тому числі, сам допомагав звільняти політв’язнів. У квітні 2023 року він разом з іншими колишніми політв’язнями вирушив у євротур, під час якого розповідав європейцям про жахи життя в окупації, катівні та заявляв про необхідність напрацювати з політиками алгоритм визволення українців.

Співчуття щодо втрати висловив ексміністр Мінкульту Олександр Ткаченко. У своєму дописі він пригадав, як Козловський брав активну участь в програмі "Культура діалогу" і коли він говорив — всі "гарячі голови" уважно слухали його тихий голос.

"Без перебільшення наш великий сучасник, вчений, релігієзнавець… напевно, перебування в полоні лнр-днр, на жаль, все ж вдалося взнаки…", — написав Ткаченко.

П’ятий президент Петро Порошенко у Facebook висловив співчуття з приводу смерті науковця та поділився спогадами про нього:

"З паном Ігорем ми були добре знайомі. У січні 2016 року його схопили окупанти у рідному Донецьку. А далі — далі були 700 днів полону, жорстокі катування та нелюдські умови. Через всі ці тортури могла пройти тільки сильна духом людина. Таким був Ігор Анатолійович. У надзвичайно важких умовах він залишився патріотом та людиною з великої літери. Дуже добре памʼятаю день, коли нам вдалося витягнути українців з полону, серед них був й Ігор. Після звільнення він дуже багато робив для підтримки родин полонених, звільнення заручників і головне — для звільнення Донбасу, інформуючи наших міжнародних партнерів про злочини окупантів", — написав Порошенко.

Шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна написала, що Ігор Козловський був вчителем, інтелектуалом, моральним авторитетом, при всьому цьому залишався людиною напрочуд скромною, делікатною.

"Він буквально світився теплом і любов’ю. І щиро ними ділився, при цьому говорив тихо, ніби уникав зайвої уваги і боявся когось потурбувати (зазвичай, університетські викладачі мають абсолютно інакшу манеру поведінки). Ні, це не перебільшення. Це підтвердить будь-хто, хто зустрічався б з ним бодай один раз", — написала Кошкіна.

Нагадаємо, раніше Ігор Козловський пояснював, що насправді приховано у гімні України та чим відрізняється від держгімну росії.