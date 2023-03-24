Без умов: Україна повернула росії всіх тяжко поранених полонених (відео)

росія продовжує утримувати у заручниках тисячі українських громадян

Україна на відміну від росії виконує свої зобов’язання щодо репарації тяжко поранених військових. Чергова група окупантів вирушила до себе на батьківщину.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повідомляється, що наша країна передала агресорам усіх поранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Це було здійснено у рамках гуманітарної акції.

"Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", — йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що росія систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, у тому числі тяжкохворих та поранених, цивільних, дітей та жінок, людей похилого віку, а також потрапили в полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

"росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі", — наголошується у матеріалі.

Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, щоб змусити росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх громадян України, які незаконно утримуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна здійснила черговий масштабний обмін полоненими, повернувши додому 130 воїнів.

Також ми повідомляли, що розвідники ГУР провели операцію в Сирії — з полону звільнено українських жінок і дітей.