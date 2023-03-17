Розвідники ГУР провели операцію в Сирії - з полону звільнено українських жінок і дітей

Військові розвідники повернули додому двох українських жінок та шістьох дітей

Україна продовжує повертати своїх громадян. Навіть незважаючи на розв’язану росією повномасштабну війну, наша країна не залишає людей у біді, які знаходяться далеко від батьківщини.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як стало відомо, співробітники ГУР провели операцію зі звільнення з полону та евакуації громадян України, які утримувалися у жахливих умовах на території Сирії. Військові розвідники повернули додому двох українських жінок та шістьох дітей — сьогодні вночі (17 березня) вони перетнули державний кордон.

"Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", — зазначають у ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни частіше почали йти на обмін полоненими. У США розповіли чому.

Також ми повідомляли, що Україна домовилася про репатріацію без додаткових умов 800 поранених полонених. Репатріацією називають повернення на Батьківщину військовополонених або цивільних осіб, котрі опинилися під час війни, які опинилися за межами своєї країни.