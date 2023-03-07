З'явились фото масштабного обміну - звільнено 130 українських Героїв

Під час обміну звільнили оборонців Маріуполя та Бахмута

Сьогодні Україна здійснила масштабний обмін полоненими, повернувши додому 130 воїнів. Це 126 захисників та 4 захисниці. Це більше, ніж вдалося обміняти місяць тому під час останнього такого обміну.

Про це повідомляють голова Офісу президента Андрій Єрмак і омбудсмен Дмитро Лубінець. Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 воїн Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту. Серед повернутих – 87 оборонців Маріуполя, 71 – з "Азовсталі".

"Це ще одна наша перемога. 130 родин зможуть знову побачити та обійняти своїх рідних! Від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося звільнити 1993 українця!" — йдеться в повідомленні.

За словами омбудсмена, є повернуті люди, які потрапили в полон у багатостраждальних Бахмуті та Соледарі. Усього 35 людей з Донецького напрямку. Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.

"Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення", — говорить Андрій Єрмак. Зараз усі звільнені отримають медичну допомогу, зможуть відновити банківські картки та документи.

Нагадаємо, що за словами волонтерки Юлії Паєвської, росія намагається гальмувати процес обміну, аби використовувати полонених в інформаційній війні. До слова, в її фонді розповіли, як сім'ї полоненого отримати допомогу.