Разведчики ГУР провели операцию в Сирии - из плена освобождены украинские женщины и дети

Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей

Украина продолжает возвращать своих граждан. Даже не смотря на развязанную россией полномасштабную войну наша страна не оставляет людей в беде, которые находятся далеко от родины.

Об этом сообщается на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как стало известно, сотрудники ГУР провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, удерживаемых в ужасных условиях на территории Сирии. Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей — сегодня ночью (17 марта) они пересекли государственную границу.

"Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан в беде и придет на помощь в любой точке земного шара", — отмечают в ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне чаще стали идти на обмен пленными. В США рассказали почему.

Также мы сообщали, что Украина договорилась о репатриации без дополнительных условий 800 раненых пленных. Репатриацией называют возвращение на Родину военнопленных или гражданских лиц, оказавшихся во время войны оказавшихся за пределами своей страны.