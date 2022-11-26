Россияне чаще стали идти на обмен пленными: аналитики США назвали причину

Россиян хотят успокоить возвращением своих земляков на фоне неудач на фронте

Кремль все чаще проводит обмены военнопленными, чтобы снизить волну негодования "простых россиян" из-за тотальных неудач армии рф на фронте.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Американские аналитики предполагают, что таким образом россияне хотят унять волну недовольства в информационном пространстве.

"Частота обмена военнопленными в течение последних нескольких дней сама по себе является переломом – Минобороны россии было заметно сдержанным в проведении таких обменов и столкнулось со значительной критикой из-за очевидного отсутствия внимания к российским военнопленным в течение последних месяцев", — отметили аналитики.

Напомним, что ранее сообщалось о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября. Так, 23 ноября обменяли 35 российских пленных на 35 украинских пленных, 24 ноября стороны обменялись 50 военнопленными, а 25 ноября прошел обмен в формате 9 на 9.

Ранее "Телеграф" писал о том, что действительно могло стать толчком для масштабного обмена военнопленными, когда 215 украинских воинов, в том числе командиры обороны Мариуполя, вернулись на Родину. россии же вернули 55 человек. В их числе и скандальный украинский нардеп Виктор Медведчук.

Из плена вместе с защитниками Азовстали вернулись также 10 иностранных добровольцев, среди которых Эйден Аслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун, накануне приговоренные "судом" террористической группировки "днр" к смертной казни.

В понедельник, 17 октября, состоялся масштабный обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 108 украинок. Это был первый полностью женский обмен.