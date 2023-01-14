"Положительный шаг": Украина договорилась о репатриации без дополнительных условий 800 раненых пленных

Обмен будет произведен без учета количества возвращаемых военных

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщивший ранее о том, что 23 украинских воина, считавшихся убитыми, на самом деле живы, рассказал о еще одном радостном известии, связанном с возвращением украинцев на Родину.

В эфире телемарафона 13 января он заявил, что украинская сторона передала россиянам список с фамилиями около 800 раненых украинских военнопленных и требует от рф применить к ним процедуру репатриации.

По словам омбудсмена, во время третьего раунда переговоров с российским коллегой Татьяной Москальковой они пришли к мнению, что военнопленные, которые считаются тяжелоранеными, должны быть переданы по процедуре репатриации.

Репатриацией называют возвращение на Родину военнопленных или гражданских лиц, оказавшихся во время войны оказавшихся за пределами своей страны. Как подчеркнул Лубинец, речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий каждой из сторон.

"Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, ранены и тяжело ранены. Это практически 800 наших раненых", – заявил омбудсмен.

Конечно же, Украина получила такой же список от россиян.

"Это положительный шаг, когда российская сторона выступила с поддержкой нашей инициативы. А дальше посмотрим, что будет", – резюмировал он.

Напомним, что встреча Лубинца с Москальковой состоялась в столице Турции Анкаре в расширенном формате – с участием турецкой стороны.

Ранее "Телеграф" писал, что помимо обмена пленными на встрече омбудсменов был обсужден широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.