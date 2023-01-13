На самом деле живы: считавшиеся убитыми более 20 защитников Украины находятся в плену - омбудсмен

Все узники российских тюрем будут обязательно возвращены в Украину

Вторая встреча омбудсменов Украины и рф принесла различные результаты, в том числе и весьма позитивные.

О них написал в социальной сети уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Впервые российская сторона приехала с предложениями, которые мы обсуждали предварительно. Прорыва нет, но, по крайней мере, пошла техническая работа. Обменяемся списками, информацией. Тему пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, когда по считавшимся погибшим нашим гражданам и героям российская сторона подтвердила, что они живы – 23 парня. Это огромный позитив", – сообщил омбудсмен.

Также на встрече обсуждались вопросы гражданских людей, которые фактически с 2014 года находятся в плену в рф. Определен список людей, которые с 2014-го в плену, — 158 граждан Украины, большая часть из которых — представители крымскотатарского народа.

"Наверное, впервые российская сторона согласилась принять списки и, проработав их, предоставить информацию о том, где эти люди находятся, в каком они состоянии. Также обсудили разные варианты их возвращения. Работаем ради возвращения каждого украинца домой!", — резюмировал Лубинец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время последнего обеда пленными, который состоялся 8 января, Украина вернула полсотни бойцов из состава ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии, Пограничной службы, ВМС и даже Сил спецопераций. Среди них 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.