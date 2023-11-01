На фоне флага Украины: Алексей Панин похвастался новым паспортом (фото)
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Скандально известный артист Алексей Панин удивил поклонников в своем Instagram
Одиозный Алексей Панин не дает соскучиться и подбрасывает СМИ новые темы для публикаций. Чего только стоит случай, когда в Эстонии артист ломился в дом к незнакомцам, будучи в нетрезвом состоянии.
Российский артист, с самого начала полномасштабного вторжения поддержавший Украину, выложил в соцсети Instagram фото, где позирует с американским паспортом в руках. Фоном стал украинский флаг.
Актер написал: "Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США и Американский паспорт в кармане". И добавил хештег #ЯлюблюАмерику.
Не понятно, действительно ли принадлежит американский паспорт самому артисту или таким способом он решил позлить российских троллей и поклонников Путина. Мнения фанов и хейтеров артиста разделились. Многие все-таки не верят, что документ настоящий. По крайней мере, российские СМИ уже отреагировали на публикацию, как всегда, облив актера грязью и сказав, что он "вызывает отвращение у россиян".
В основном в комментариях артиста поддержали и порадовались за него: "Поздравляю со свободой!", "А почему вы не в Испании?" — такие комментарии оставили поклонники к фото.
Ранее Алексей уже писал, что переехал в Америку из Испании показывал фото на улицах Сан-Франциско.