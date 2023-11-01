Скандальный украинский артист Иван Дорн выступит для россиян в Новый год (видео)

Билеты активно продаются среди россиян

Скандальный украинский артист Иван Дорн, который долгое время до полномасштабной войны строил карьеру в рф, выступит на новогодней вечеринке на Бали. Афишу с ним, как приглашенным артистом на это мероприятие, активно рекламируют среди россиян в соцсетях.

Информация о выступлении Дорна появилась на российском сайте "Бали форум". Кроме того, об этом в своем ютубе рассказал блогер и сплетник Богдан Беспалов. По его словам, на новогоднем корпоративе на Бали точно будут присутствовать россияне.

По словам блогера, Дорн не живет в Украине, он оторван от реальности и собирается выступать на Бали для "хороших русских". По мнению Беспалова, для Дорна ничего особо не поменялось после полномасштабного российского вторжения, и он не понимает реалии украинского общества.

"Сейчас, во время полномасштабного вторжения, когда по нам выпускают ракеты и ежедневно гибнут люди, Ваня Дорн поедет выступать для россиян", — говорит Беспалов в своем YouTube-блоге.

Отметим, что после начала полномасштабной войны, в феврале 2022 года Иван Дорн высказался прости войны. После этого он попал в список запрещенных в рф артистов.

Позже музыкант заявил, что перестал работать с российскими брендами, а музыкальный лейбл Masterskaya Ивана Дорна прикрыл свой каталог на территории рф и беларуси.

Артист называл себя не идеальным украинцем и извинялся перед гражданами Украины за интервью 2017 года Юрию Дудю, в котором назвал войну "ссорой между братьями".

Известно, что летом 2022 года Иван Дорн выступал с благотворительными концертами в Европе, а средства в сумме почти полмиллиона гривен отправил в благотворительный фонд Маши Ефросининой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица Alyosha высказалась о возвращении Потапа и Дорна в украинский шоу-бизнес. По мнению артистки, этим музыкантам не нужно возвращение.