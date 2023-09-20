Певица Alyosha высказалась о возвращении Потапа и Дорна в украинский шоу-бизнес: им это не нужно

Артистка рассказала, что близко знакома с Потапом, а с Иваном Дорном даже успела вместе поработать

Жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha, которая спела в первом полуфинале Евровидения, считает, что ни Потапу, ни Ивану Дорну не нужно возвращение в украинский шоу-бизнес. По мнению певицы, им обоим уже надоело строить карьеру в том виде, в каком она была до войны.

Как рассказала Alyosha в интервью Славе Демину, и Потап и Дорн очень специфичные люди. И она с ними обоими лично знакома.

"Я Потапа очень хорошо знаю, как мне кажется. Знаю, как человека, его характер, его отношение к работе, к людям, к команде. Ему постоянно надо менять какое-то направление. Он остается в музыке, но это разные направления. То есть, долго он не может в чем-то одном находится", — рассказала Alyosha про Потапа.

Ивана Дорна певица назвала очень специфичным и не похожим на других человеком, особенно в музыке. "То, что в музыкальной сфере у него происходит, он так же ни на кого не похож, у него вообще такое свое чутье музыки. И, я думаю, у него есть свои слушатели, своя аудитория, и ему этого достаточно", — рассказала Alyosha.

Однако, на вопрос Славы Демина, смогла ли бы выйти сейчас на сцену с Дорном, Alyosha уклончиво ответила, что у нее есть сейчас аж четыре дуэта, и этого ей достаточно.

Отметим, что ранее Потап и Иван Дорн попали в немилость украинцев из-за того, что прятались за границей, когда началась война. Потапу позже досталось еще и за неудачную песню "Волонтер", которую разнесли в пух и прах в сети.

Ранее мы рассказывали, что недавно Alyosha вернулась с детьми из США в Киев. Ее муж Тарас Тополя поделился трогательным семейным снимком.