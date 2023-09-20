Співачка Alyosha висловилася про повернення Потапа та Дорна до українського шоу-бізнесу: їм це не потрібно

Артистка розповіла, що близько знайома з Потапом, а з Іваном Дорном навіть встигла разом попрацювати.

Дружина фронтмена гурту "Антитела" Тараса Тополі, співачка Alyosha, яка заспівала в першому півфіналі Євробачення, вважає, що ані Потапу, ані Івану Дорну не потрібне повернення в український шоу-бізнес. На думку співачки, їм обом уже набридло будувати кар’єру у тому вигляді, як вона була до війни.

Як розповіла Alyosha в інтерв’ю Славі Дьоміну, і Потап та Дорн дуже специфічні люди. І вона з ними обома особисто знайома.

"Я Потапа дуже добре знаю, як мені здається. Знаю, як людину, її характер, її ставлення до роботи, до людей, до команди. Йому постійно треба змінювати якийсь напрямок. Він залишається в музиці, але це різні напрямки. є, довго він не може у чомусь одному перебуває", — розповіла Alyosha про Потапа.

Івана Дорна співачка назвала дуже специфічною і не схожою на інших людиною, особливо в музиці."Те, що у музичній сфері у нього відбувається, він так само ні на кого не схожий, у нього взагалі таке своє чуття музики. І, я думаю, у нього є свої слухачі, своя аудиторія, і йому цього достатньо", — розповіла Alyosha.

Однак, на запитання Слави Дьоміна, чи змогла б вийти зараз на сцену з Дорном, Alyosha ухильно відповіла, що має зараз аж чотири дуети, і цього їй достатньо.

Зазначимо, що раніше Потап та Іван Дорн потрапили до немилості українців через те, що ховалися за кордоном, коли почалася війна. Потапу пізніше дісталося ще й за невдалу пісню "Волонтер", яку рознесли в пух і порох у мережі.

Раніше ми розповідали, що нещодавно Alyosha повернулася з дітьми зі США до Києва. Її чоловік Тарас Тополя поділився зворушливим сімейним знімком.