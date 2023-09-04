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Сім’я возз’єдналася через півтора роки війни: Тарас Тополя поділився зворушливим знімком із дружиною та дітьми (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Тарас Тополя та Alyosha Новина оновлена 04 вересня 2023, 13:05
Тарас Тополя та Alyosha. Фото instagram.com/tarastopolia

Музикант щасливий, що нарешті разом із дружиною та трьома дітьми

Українська співачка Alyosha (Альоша), яка через повномасштабне вторгнення рф виїхала з дітьми до США, повернулася додому. Щасливим сімейним знімком поділився її чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Так, музикант розмістив фото з дружиною та двома синами у понеділок, 4 вересня 2023 року у Instagram. Молодшу дочку зіркова пара показує у соцмережах дуже рідко.

"Вдома. Щасливі всі, а кохана Олена Тополя особливо", — йдеться у публікації виконавця.

Зіркова родина возз’єдналася через півтора року повномасштабної російсько-української війни. У коментарях Тополю засипали привітаннями: "Супер! Вітаю"; "Вітаю вдома"; "Прекрасні"; "Гарна сім’я".

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Додамо, що "дорожнім селфі" напередодні прибуття в Україну ділилася й Alyosha. Співачка опублікувала в Instagram фото із трьома дітьми, коротко підписавши знімок: "Додому".

36-річний Тарас Тополя та 37-річна Олена Кучер (нині Тополя, псевдонім – Альоша) у шлюбі десять років. Пара виховує трьох дітей: синів десятирічного Романа, семирічного Марка та трирічну доньку Марію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну повернулася співачка Віра Брежнєва. Артистка довгі роки виступала в рф, але після 24 лютого 2022 року підтримала Україну, а майже через півтора року воєнних дій приїхала до Києва.

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#Alyosha #Тарас Тополя #Альоша