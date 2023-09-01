Ксенія Мішина, Монатик, Решетник і не лише: як українські зірки ведуть дітей до школи 1 вересня (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 569
У багатьох знаменитостей діти стали першокласниками цього року
У п’ятницю, 1 вересня 2023 року багато українських знаменитостей пишуть у соціальних мережах пости на честь Дня знань. Хтось із зірок ділиться архівними шкільними знімками, інші ж показують фото із дітьми на святі першого дзвоника.
"Телеграф" розповідає, хто із відомих українців повів дітей до школи 1 вересня 2023 року. Незважаючи на війну, у деяких містах країни школи відкрилися офлайн.
Ксенія Мішина
Актриса в ефектному вбранні з оголеним пресом відвела до столичної школи сина Платона. "З новим переможним навчальним роком": додала Мішина.
Ірина Федишин
Співачка поділилася фотографією із двома синами. Юрій вступив до шостого класу, а Олег – третьокласник однієї з львівських шкіл.
Дядя Жора
Шоумен показав фото зі шкільної лінійки у Києві. Його донька Аміна відтепер першокласниця.
Григорій Решетник
1 вересня для зіркової родини особливий день, адже до школи знову йдуть двоє синів. Дмитро став школярем цього року, а ось Іван уже в четвертому класі.
Олександр Педан
Шоумен – батько першокласника Маріка, як лагідно називає сина Педан. У своєму пості він подякував українським захисникам за те, що цього ранку шкільне свято відбулося.
Лілія Ребрик
Ведуча та актриса показала першовересневі знімки з дочкою Діаною. "І хай наші діти плачуть хіба через невиконану домашку!": додала Ребрик.
Монатик
Дмитро та Ірина Монатик – батьки двох школярів. Платон і Данило навчаються в одній із столичних шкіл.
"Діти, гарного вам навчального року, наскільки це тільки можливо в наших реаліях. Батьки, сил вам та терпіння. Вчителі, дякуємо вам за сміливість і жагу створювати наше яскраве майбутнє! Дякуємо ЗСУ за те, що більшість шкіл відкрили свої двері та діти пішли до школи офлайн!" — написав Монатик.
Раніше "Телеграф" розповідав, якими були українські зірки у шкільні роки. Каменських, Полякова, Кароль та інші співачки дуже змінилися з того часу.