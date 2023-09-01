Ксения Мишина, Монатик, Решетник и не только: как украинские звезды ведут детей в школу 1 сентября (фото)

У многих знаменитостей дети стали первоклассниками в этом году

В пятницу, 1 сентября 2023 года многие украинские знаменитости пишут в социальных сетях посты в честь Дня знаний. Кто-то из звезд делится архивными школьными снимками, другие же показывают фото с детьми на празднике первого звонка.

"Телеграф" рассказывает, кто из известных украинцев повел детей в школу 1 сентября 2023 года. Несмотря на войну, в некоторых городах страны школы открылись оффлайн.

Ксения Мишина

Актриса в эффектном наряде с оголенным прессом отвела в столичную школу сына Платона. "С новым победным учебным годом": добавила Мишина.

Ирина Федишин

Певица поделилась фотографией с двумя сыновьями. Юрий поступил в шестой класс, а Олег – третьеклассник одной из львовских школ.

Певица с детьми на День знаний 2023

Дядя Жора

Шоумен показал фото со школьной линейки в Киеве. Его дочь Амина отныне первоклассница.

Григорий Решетник

1 сентября для звездной семьи особый день, ведь в школу снова идут два сына. Дмитрий стал школьником в этом году, а вот Иван уже в четвертом классе.

Александр Педан

Шоумен – отец первоклассника Марика, как ласково называет сына Педан. В своем посте он поблагодарил украинских защитников за то, что в это утро школьный праздник состоялся.

Лилия Ребрик

Ведущая и актриса показала первосентябрьские снимки с дочерью Дианой. "Пусть наши дети плачут только из-за невыполненной домашки": добавила Ребрик.

Монатик

Дмитрий и Ирина Монатик – родители двух школьников. Платон и Даниил учатся в одной из столичных школ.

"Дети, хорошего вам учебного года, насколько это возможно в наших реалиях. Родители, сил и терпения. Учителя, благодарим вас за смелость и жажду создавать наше яркое будущее! Спасибо ВСУ за то, что большинство школ открыли свои двери и дети пошли в школу офлайн!" — написал Монатик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими были украинские звезды в школьные годы. Каменских, Полякова, Кароль и другие певицы очень изменились с тех пор.