Семья воссоединилась спустя полтора года войны: Тарас Тополя поделился трогательным снимком с женой и детьми (фото)

Музыкант счастлив, что наконец-то вместе с женой и тремя детьми

Украинская певица Alyosha (Алеша), которая из-за полномасштабного вторжения рф выехала с детьми в США, вернулась домой. Счастливым семейным снимком поделился ее супруг, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Так, музыкант разместил фото с женой и двумя сыновьями в понедельник, 4 сентября 2023 года в Instagram. Младшую дочь звездная пара показывает в соцсетях очень редко.

"Дома. Счастливы все, а любимая Елена Тополя особенно", — говорится в публикации исполнителя.

Звездная семья воссоединилась спустя полтора года полномасштабной российско-украинской войны. В комментариях Тополю засыпали поздравлениями: "Супер! Поздравляю"; "Приветствую дома"; "Прекрасные"; "Красивая семья".

Комментаторы поздравляют семью с воссоединением

Добавим, что "дорожным селфи" накануне прибытия в Украину делилась и Alyosha. Певица опубликовала в Instagram фото с тремя детьми, коротко подписав снимок: "Додому".

36-летний Тарас Тополя и 37-летняя Елена Кучер (ныне Тополя, псевдоним – Алеша) в браке десять лет. Пара воспитывает троих детей: сыновей десятилетнего Романа, семилетнего Марка и трехлетнюю дочь Марию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину вернулась певица Вера Брежнева. Артистка долгие годы выступала в рф, но после 24 февраля 2022 года поддержала Украину, а спустя почти полтора года военных действий приехала в Киев.