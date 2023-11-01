Скандальний український артист Іван Дорн виступить для росіян у Новий рік (відео)

Квитки активно продаються серед росіян

Скандальний український артист Іван Дорн, який довгий час до повномасштабної війни будував кар’єру в рф, виступить на новорічній вечірці на Балі. Афішу з ним як запрошеним артистом на цей захід активно рекламують серед росіян у соцмережах.

Інформація про виступ Дорна з’явилася на російському сайті "Балі форум". Крім того, про це у своєму ютубі розповів блогер та пліткар Богдан Беспалов. За його словами, на новорічному корпоративі на Балі точно будуть присутні росіяни.

За словами блогера, Дорн не живе в Україні, він відірваний від реальності та збирається виступати на Балі для "хороших росіян". На думку Беспалова, для Дорна нічого особливо не змінилося після повномасштабного російського вторгнення і він не розуміє реалії українського суспільства.

"Зараз під час повномасштабного вторгнення, коли по нас випускають ракети і щодня гинуть люди, Ваня Дорн поїде виступати для росіян", — говорить Беспалов у своєму YouTube-блозі.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни, у лютому 2022 року Іван Дорн висловився проти війни. Після цього він потрапив до списку заборонених в рф артистів.

Пізніше музикант заявив, що перестав працювати з російськими брендами, а музичний лейбл Masterskaya Івана Дорна прикрив свій каталог на території росії та білорусі.

Артист називав себе не ідеальним українцем та вибачався перед громадянами України за інтерв’ю 2017 року Юрію Дудю, в якому назвав війну "сваркою між братами".

Відомо, що влітку 2022 року Іван Дорн виступав із благодійними концертами в Європі, а кошти в сумі майже півмільйона гривень відправив до благодійного фонду Маші Єфросініної.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка Alyosha висловилася про повернення Потапа та Дорна до українського шоу-бізнесу. На думку артистки, цим музикантам не потрібне повернення.