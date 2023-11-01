На тлі прапора України: Олексій Панін похвалився новим паспортом (фото)

Скандально відомий артист Олексій Панін здивував шанувальників у своєму Instagram

Одіозний Олексій Панін не дає засумувати та підкидає ЗМІ нові теми для публікацій. Чого тільки вартий випадок, коли в Естонії артист ломився до будинку незнайомців, перебуваючи у нетверезому стані.

Російський артист, який від початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну, виклав у соцмережі Instagram фото, де позує з американським паспортом у руках. Фоном став український прапор.

Актор написав: "Три роки, поки жив в Іспанії, попрацював на Держдепартамент США та Американський паспорт у кишені". І додав хештег #Ялюблю Америку.

Не зрозуміло, чи справді належить американський паспорт самому артисту, чи в такий спосіб він вирішив дозволити російських тролів та шанувальників Путіна. Думки фанів та хейтерів артиста розділилися. Багато хто таки не вірить, що документ справжній. Принаймні російські ЗМІ вже відреагували на публікацію, як завжди, обливши актора брудом і сказавши, що він "викликає огиду у росіян".

Здебільшого у коментарях артиста підтримали та пораділи за нього: "Вітаю зі свободою!", "А чому ви не в Іспанії?" — Такі коментарі залишили шанувальники до фото.

Раніше Олексій уже писав, що переїхав до Америки з Іспанії та показував фото на вулицях Сан-Франциско.