Царьов уперше після замаху з’явився на відео: каже, що "боятися не буде"

Каже, що почувається добре, але виглядає не дуже

Зрадник Олег Царьов, на якого нещодавно було скоєно замах, записав відео. Він перебуває у лікарні та "почується добре".

Колаборант дав інтерв’ю пропагандистському каналу "Перший Севастопольський". Його тиражують росЗМІ.

"Хочу сказати, що терористів ніхто не боятиметься, нехай вони бояться. Рано чи пізно їм доведеться відповісти за те, що вони зробили. За замах, за акти терору, за війну, за те, що вони зробили з Україною", — вибухнув абсурдними звинуваченнями та погрозами Царьов.

Він не став розповідати подробиці замаху, оскільки триває слідство. Судячи з відео, серйозних тілесних ушкоджень у зрадника України немає.

Нагадаємо, замах Царьова стався 27 жовтня в Ялті — у нього стріляли. Невдовзі було затримано місцевого жителя, який нібито координував напад. Як повідомили росЗМІ, посилаючись на ФСБ, "координатором злочину був житель Ялти, який за завданням СБУ організував стеження за Царьовим та обладнав схованку із засобами ураження". Він нібито дав свідчення. Розшук виконавця замаху продовжується.

Як розповідав "Телеграф", новина про поранення Царьова викликала бурхливу реакцію у мережі. Після підтвердження, що він опинився в реанімації, користувачі опублікували велику кількість жартів, фотожаб та мемів із цього приводу.