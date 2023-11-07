Царев впервые после покушения появился на видео: говорит, что "бояться не будет"

Говорит, что чувствует себя хорошо, но выглядит не очень

Предатель Олег Царев, на которого недавно было совершено покушение, записал видео. Он находится в больнице и "чувствует себя хорошо".

Коллаборант дал интервью пропагандистскому каналу "Первый Севастопольский". Его тиражируют росСМИ.

"Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной", — разразился абсурдными обвинениями и угрозами Царев.

Он не стал рассказывать подробности покушения, так как продолжается следствие. Судя по видео, серьезных телесных повреждений у предателя Украины нет.

Напомним, покушение Царёва произошло 27 октября в Ялте — в него стреляли. Вскоре был задержан местный житель, который якобы координировал нападение. Как сообщили росСМИ, ссылаясь на ФСБ, "координатором преступления был житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царёвым и оборудовал тайник со средствами поражения". Он якобы дал признательные показания. Розыск исполнителя покушения продолжается.

Как рассказывал "Телеграф", новость о ранении Царева вызвала бурную реакцию в сети. После подтверждения, что он оказался в реанимации, пользователи опубликовали большое количество шуток, фотожаб и мемов по этому поводу.