В Луганске подорвали одного из главарей боевиков "ЛНР", он погиб (фото)

Это уже не первое покушение на него

В среду, 8 ноября, в оккупированном Луганске подорвали автомобиль "депутата народного совета ЛНР", бывшего "главы СЦКК ЛНР" Михаила Филипоненко. От полученных травм он умер.

Об этом сообщил еще один "депутат народного совета ЛНР" — Юрий Юров. Он добавил, что якобы на Филипоненко уже совершалось покушение: 21 февраля 2022 года в ОРЛО заявляли, что "возле здания представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина", но тогда он не пострадал.

О том, что именно стало причиной гибели коллаборанта, сообщили росСМИ: "Бывший начальник управления народной милиции ЛНР Филипоненко погиб в результате подрыва автомобиля — Луганский информационный центр", – пишут они. По словам сына Филипоненко, он был смертельно ранен в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле. Появились первые фото с места.

Филипоненко был одним из главарей боевиков и сепаратистов в 2014 году. Занимал пост "начальника управления народной милиции" на оккупированной Луганщине, позже стал "депутатом".

Российский оккупант Егор Гузенко в своем канале пишет, что коллаборанта Филипоненко могли взорвать свои. "Характерно, что этих предателей вообще никому не жалко. Даже тем, кому они пошли служить", — констатирует журналист Денис Казанский.

Казанский добавил, что это "просто какая-то эпидемия: "Прокурора ЛНР" Сергея Горенко взорвали прямо в рабочем кабинете "украинские диверсанты", "Министра МВД ЛНР" Игоря Корнета взорвали в барбершопе. Он выжил, но загадочно исчез.

"Теперь вот "трагически погиб" еще один представитель этой веселой компании. Интересно, спишут ли на диверсантов на этот раз, или что-то новое придумают?", — задается вопросом журналист.

Как сообщал "Телеграф", на временно оккупированной Луганщине совершили покушение на известного генерала боевиков "ЛНР", так называемого "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского. Его взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и в тяжелом состоянии попал в реанимацию.