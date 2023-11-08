"Домучимо 4 пункти": ЗМІ дізналися, які ще умови ЄС поставить перед Києвом

Євросоюз чекає, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією

Україна вже пройшла чотири із семи етапів, які їй було необхідно виконати для просування вперед у процесі вступу до Європейського Союзу. Єврокомісія рекомендуватиме Європейській раді розпочати з Україною переговори про вступ, проте від Києва чекають ще кілька кроків.

Про це йдеться в останній версії проекту звіту про розширення, яке опинилося у розпорядженні Радіо Свобода. Рамки переговорів Єврокомісія рекомендує схвалити, коли Україна зробить такі кроки:

схвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

виключить із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, набутого декларантами до вступу на державну службу;

схвалить закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів у рамках деолігархізації;

схвалить закон, яким врахує решту рекомендацій Венеціанської комісії від червня та жовтня 2023 року, пов’язаних із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані з законами про державну мову, ЗМІ та освіту

У проекті звіту особливо наголошується, що Україна має продовжувати боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань та судових вироків. У документі наголошується, що Єврокомісія відслідковуватиме подальший прогрес та відповідність "у всіх галузях, пов’язаних із відкриттям переговорів". Наступний звіт Єврокомісія підготує до березня 2024 року.

Журналіст Роман Шрайк прокоментував цю інформацію. За його словами, відбувається нормальний процес.

"Зараз формально почнеться "стадія переговорів", але в реальності переговори не вестимуться, поки не будуть виконані 4 пункти, що залишилися. Домучимо ці 4 пункти, відкриють "рамки переговорів". І там буде 35 секторів для роботи над відповідністю українського законодавства та реальної ситуації нормам ЄС. І це історія на роки. Але всі нові члени ЄС це проходили. Тож крок за кроком і колись дійдемо", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у минулі вихідні до Києва несподівано приїхала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, а 8 листопада Брюссель збирається опублікувати свій звіт про прогрес України та інших претендентів на вступ до ЄС. Фон дер Ляйєн натякала, що Брюссель рекомендуватиме країнам ЄС розпочати переговори щодо вступу з Україною. На 14-15 грудня заплановано саміт, на якому лідери ЄС вирішать, чи розпочинати офіційні переговори про членство.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від 8 листопада і що останнім часом заявляли про готовність Києва до вступу до ЄС: Вступ України до ЄС. Чи чекати на прорив після натяків Урсули фон дер Ляйєн?

Нагадаємо, троє дипломатів, які знайомі з планами лідерів ЄС, поінформували, що офіційні переговори про вступ України до ЄС можуть стартувати вже до кінця 2023 року. Вони зазначили, що Союз планує розширитися до 35 членів із 27 поточних, а Україна може стати однією з нових країн економіко-політичного блоку.