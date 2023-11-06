Вступ України у ЄС. Чи очікувати прориву після натяків Урсули фон дер Ляєн?

Очікується, що виконавча влада Євросоюзу рекомендуватиме наблизити Україну до членства

На вихідних до Києва неочікувано приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а вже у середу, 8 листопада, Брюссель збирається опублікувати свій звіт про прогрес України та інших претендентів на вступ до ЄС. Фон дер Ляєн різко натякала, що Брюссель рекомендуватиме країнам ЄС почати переговори про вступ з Україною. А 14-15 грудня планується саміт, на якому лідери ЄС вирішать, чи починати офіційні переговори про членство.

"Телеграф" пояснює, чого очікувати від середи та що останнім часом заявляли про готовність Києва до вступу до ЄС. Отже:

Звіти про готовність. Що це таке і які були раніше

28 лютого 2022 р. Україна подала заявку на членство в Євросоюзі та у червні 2022 року отримала статус кандидата. У червні Єврокомісія вперше перерахувала кроки, які потрібно зробити для наступного етапу: провести декілька важливих реформ, пов’язаних з верховенством права, олігархами та корупцією.

Що треба зробити:

прийняти та запровадити законодавство щодо процедури добору суддів Конституційного Суду , включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок;

, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх та професійних навичок; завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції Радою з питань етики, завершити відбір кандидатів для створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

кандидатів у члени Радою з питань етики, завершити відбір кандидатів для створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; боротьба з корупцією на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань, а також надійного досвіду переслідувань і засуджень;

завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ( САП ), він має перемогти у конкурсі. Завершити процес відбору та призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України ( НАБУ );

), він має перемогти у конкурсі. Завершити процес відбору та призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України ( ); зробити відповідним до стандартів FATF законодавство про боротьбу з відмиванням грошей;

прийняти план реформування всього правоохоронного сектору ;

; запровадити Антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів. Треба врахувати висновок Венеційської комісії;

для обмеження надмірного впливу олігархів. Треба врахувати висновок Венеційської комісії; привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

завершити реформи законодавства для національних меншин.

У червні Комісія заявила, що Україна виконала дві з семи умов, висунутих ЄС для початку переговорів про членство. Виконані умови стосуються судової реформи та закону про ЗМІ. Наступний звіт очікується 8 листопада.

Заяви про прогрес

Очікується, що на цьому тижні виконавча влада Євросоюзу рекомендує наблизити Україну до членства в блоку, за словами офіційних осіб ЄС, пише Reuters. Так, Єврокомісія опублікує звіт у середу, в якому оцінюватиме прогрес, досягнутий на шляху до членства країнами-кандидатами ЄС. Агенція зазначає, що під час візиту до Києва Урсула фон дер Ляєн похвалила Україну за досягнення прогресу.

Урсула фон дер Ляєн

"Ви досягли чудового прогресу. Ви ведете екзистенціальну війну і водночас глибоко реформуєте свою країну", — сказала фон дер Ляєн на пресконференції у суботу. Та висловила впевненість, що Україна найближчим часом завершить кроки, що залишилися – щодо боротьби з корупцією та захисту прав меншин.

На її думку, Україна виконала умови вступу на 90%.

"Ви вже пройшли цей шлях на 90 відсотків. Ми будемо продовжувати надавати всю технічну та політичну підтримку, яка вам необхідна. Переконана, що ви можете досягти вашої амбітної мети. Щоб історичне рішення відкрити процес переговорів про входження відбулося вже цього року", — додала фон дер Ляєн.

Звіт і рекомендація стануть основою для прийняття ключового рішення 14-15 грудня на саміті лідерів ЄС про те, чи починати офіційні переговори про членство з Києвом. Це були хороші новини, погані полягають у тому, що такі переговори зазвичай тривають роки.

Окрім того, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 2 листопада висловила упевненість, що ЄС підтримає заявку України на приєднання до блоку на саміті в грудні.

"Ми хочемо бачити Україну членом нашого Європейського Союзу. Євросоюз має бути розширений. Це геополітичний наслідок загарбницької війни росії проти України. Я переконана, що Європейська рада в грудні надішле такий сигнал", — сказала Бербок.

Грудневий саміт лідерів ЄС буде вирішальним, вважає Лукас Мачек з французького аналітичного центру Institut Jacques Delors, пише Politico.

"Країни Центральної Європи є великими прихильниками, але мені цікаво, чи вони поступово не змінять свою думку, розуміючи, що нові прибульці позбавлять ці країни певних переваг, зокрема європейських фондів", — сказав Мачек, маючи на увазі польську напругу щодо зерна з України.

Водночас, аби прийняти Україну ЄС має продовжити внутрішні реформи, щоб мати можливість функціонувати з більш ніж 30 членами, адже окрім України є й інші кандидати. Серед ідей — впровадити голосування за важливі рішення не одностайно, а більшістю голосів. Це також різний ступінь інтеграції. Одні країни будуть в ядрі ЄС з "шенгеном" та єдиною валютою, інші будуть асоційованими членами та матимуть доступ до єдиного європейського ринку, а треті — входитимуть до Європейського політичного співтовариства і матимуть політичну та економічну співпрацю з іншими державами-членами.

Раінше "Телеграф" писав, що Євросоюз готується розпочати переговори щодо вступу України.