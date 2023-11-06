Вступление Украины в ЕС. Ждать ли прорыва после намеков Урсулы фон дер Ляйен?

Ожидается, что исполнительная власть Евросоюза будет рекомендовать приблизить Украину к членству

На выходных в Киев неожиданно приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а уже в среду, 8 ноября, Брюссель собирается опубликовать свой отчет о прогрессе Украины и других претендентов на вступление в ЕС. Фон дер Ляйен намекала, что Брюссель будет рекомендовать странам ЕС начать переговоры по вступлению с Украиной. А 14-15 декабря планируется саммит, на котором лидеры ЕС решат, начинать ли официальные переговоры о членстве.

"Телеграф" объясняет, чего ожидать от среды и что в последнее время заявляли о готовности Киева к вступлению в ЕС. Итак:

Отчеты о готовности. Что это такое и какие были раньше

28 февраля 2022 г. Украина подала заявку на членство в Евросоюзе и в июне 2022 г. получила статус кандидата. В июне Еврокомиссия впервые перечислила шаги, которые следует предпринять для следующего этапа: провести несколько важных реформ, связанных с верховенством права, олигархами и коррупцией.

Что нужно сделать:

принять и ввести законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда , включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков;

, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их и профессиональных навыков; завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции Советом по этике, завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

кандидатов в члены Советом по этике, завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины; борьба с коррупцией на высоком уровне путем активных и эффективных расследований, а также надежного опыта преследований и осуждений;

завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры ( САП ), он должен победить в конкурсе. Завершить процесс отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины ( НАБУ );

), он должен победить в конкурсе. Завершить процесс отбора и назначения нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины ( ); сделать соответствующим стандартам FATF законодательство о борьбе с отмыванием денег;

принять план реформирования всего правоохранительного сектора ;

; ввести Антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов. Следует учесть заключение Венецианской комиссии;

для ограничения чрезмерного влияния олигархов. Следует учесть заключение Венецианской комиссии; привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

завершить реформы законодательства для национальных меньшинств

В июне Комиссия заявила, что Украина выполнила два из семи условий, выдвинутых ЕС для начала переговоров о членстве. Выполненные условия касаются судебной реформы и закона о СМИ. Следующий отчет ожидается 8 ноября.

Заявления о прогрессе

Ожидается, что на этой неделе исполнительные власти Евросоюза рекомендуют приблизить Украину к членству в блоке, по словам официальных лиц ЕС, пишет Reuters. Да, Еврокомиссия опубликует отчет в среду, в котором будет оценивать прогресс, достигнутый на пути к членству странами-кандидатами ЕС. Агентство отмечает, что во время визита в Киев Урсула фон дер Ляйен похвалила Украину за достижение прогресса.

Урсула фон дер Ляйен

"Вы добились замечательного прогресса. Вы ведете экзистенциальную войну и в то же время глубоко реформируете свою страну", — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в субботу. Но выразила уверенность, что Украина в ближайшее время завершит оставшиеся шаги – по борьбе с коррупцией и защите прав меньшинств.

По ее мнению, Украина выполнила условия для вступления на 90%.

"Вы уже прошли этот путь на 90 процентов. Мы будем продолжать оказывать всю техническую и политическую поддержку, которая вам необходима. Убеждена, что вы можете достичь вашей амбициозной цели. Чтобы историческое решение открыть процесс переговоров о вхождении состоялось уже в этом году", — добавила. фон дер Ляйен.

Отчет и рекомендация станут основой для принятия ключевого решения 14-15 декабря на саммите лидеров ЕС о том, начинать ли официальные переговоры о членстве с Киевом. Это были хорошие новости, плохие заключаются в том, что такие переговоры обычно длятся.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 2 ноября выразила уверенность, что ЕС поддержит заявку Украины на присоединение к блоку на саммите в декабре.

"Мы хотим видеть Украину членом нашего Европейского Союза. Евросоюз должен быть расширен. Это геополитическое последствие захватнической войны россии против Украины. Я убеждена, что Европейский совет в декабре пошлет такой сигнал", — сказала Бербок.

Декабрьский саммит лидеров ЕС будет решающим, считает Лукас Мачек из французского аналитического центра Institut Jacques Delors, пишет Politico.

"Страны Центральной Европы являются большими сторонниками, но мне интересно, постепенно ли они изменят свое мнение, понимая, что новые пришельцы лишат эти страны определенных преимуществ, в частности европейских фондов", — сказал Мачек, имея в виду польское напряжение относительно зерна из Украины.

В то же время, чтобы принять Украину ЕС должен продолжить внутренние реформы, чтобы иметь возможность функционировать с более чем 30 членами, ведь кроме Украины есть и другие кандидаты. Среди идей – внедрить голосование за важные решения не единогласно, а большинством голосов. Это также разная степень интеграции. Одни страны будут в ядре ЕС с "шенгеном" и единой валютой, другие будут ассоциированными членами и будут иметь доступ к единому европейскому рынку, а третьи будут входить в Европейское политическое сообщество и политическое и экономическое сотрудничество с другими государствами-членами.

Ранее "Телеграф" писал, что Евросоюз готовится начать переговоры по вступлению Украины.